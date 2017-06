Der neue Son? HSV heiß auf RB-Südkoreaner

Spielte zuletzt erfolgreich in Salzburg: Hee-chan Hwang

Der Hamburger SV schaut sich weiter intensiv nach einem möglichen Nachfolger für Pierre-Michel Lasogga um. Offenbar ist der HSV in der österreichischen Bundesliga fündig geworden.

Wie "Sky Sport News HD" berichtet, sind die Rothosen an einer Verpflichtung von Sturmtalent Hee-chan Hwang interessiert. Der 21-jährige Südkoreaner absolvierte zuletzt seine zweite Saison für RB Salzburg und traf dabei in der Meisterschaft satte zwölf Mal in 26 Spielen.

Kwang könnte Stoßstürmer Lasogga beerben, der in der abgelaufenen Saison von Hamburg-Cheftrainer Markus Gisdol kaum noch berücksichtigt wurde. Der einstige deutsche U-Nationalspieler traf zwar am 33. Spieltag zum enorm wichtigen 1:1-Ausgleich des HSV beim FC Schalke, ansonsten aber war die Spielzeit 2016/2017 aus Lasogga-Sicht eine einzige Enttäuschung.

Laut "Sport Bild" soll sich der 25-Jährige bereits um einen neuen Klub bemühen. Der Weg wäre somit frei für den Südkoreaner Hee-chan Hwang, der in Salzburg allerdings noch bis 2020 unter Vertrag steht. Der neunfache Nationalspieler gilt als flexibel einsetzbarer Offensivspieler, kann neben dem Sturmzentrum auch auf den Flügelpositionen eingesetzt werden.

16 Pflichtspieltore von Kwang in 2016/2017

Bei den Roten Bullen in Salzburg überzeugte er vor allem mit seiner Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Tor. Mit 16 Pflichtspieltoren war er der beste Stürmer in den Reihen des österreichischen Serienmeisters. Über eine mögliche Ablösesumme für Kwang ist indes noch nichts bekannt.

Der 21-Jährige könnte beim Hamburger SV in große Fußstapfen treten. Zwischen 2010 und 2013 spielte mit Heung-min Son schon mal ein Südkoreaner für die Hansestädter. Und das mit großem Erfolg: Der heutige Star der Tottenham Hotspur traf in der Bundesliga 20 Mal für den HSV.