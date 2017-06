BVB-Absage: Dolberg will "bei Ajax bleiben"

Die europäische Elite soll an Dolberg interessiert sein

Kasper Dolberg ist der Shootingstar des niederländischen Fußballs. Bei Ajax Amsterdam glänzte der 19-Jährige in der vergangenen Saison so hell, dass die europäische Elite ein Auge auf den Stürmer geworfen hat. Das bestätigte auch sein Berater, der nun über einen möglichen Wechsel sprach.

"Alle europäischen Topklubs haben sich nach ihm erkundigt", sagte Jens Steffensen gegenüber "Fussball Transfers". Zuletzt war immer wieder über Interesse seitens des FC Liverpool, von Manchester United und von Borussia Dortmund spekuliert worden. Dolberg gilt als kommender Stürmerstar. Alleine in der vergangenen Saison knipste er 16 Mal in der Eredivise und sechsmal in der Europa League.

Das Interesse des BVB bestätigte Steffensen indirekt, machte aber eine Einschränkung. "Wir haben noch keine konkreten oder schriftlichen Sachen gesehen", sagte der Berater. Was Wechselabsichten angehe, hat sein Schützling aber offenbar eine klare Meinung. "Sein Ziel ist es, ein weiteres Jahr bei Ajax zu bleiben", erklärte Steffensen. So könnte der Däne Konstanz unter Beweis stellen und konkretere Angebote abwarten.

Dolbergs Vertrag bei Amsterdam läuft ohnehin noch bis 2021. Dementsprechend teuer dürfte er für Vereine werden, die ihn aus dem Kontrakt herauskaufen wollen. Doch das steht noch in den Sternen. "Noch ist nichts konkret. Im Moment bereitet er sich auf die Spiele gegen Deutschland und Kasachstan vor", sagte Steffensen über Nationalspieler Dolberg: "Kein Klub hat ein Angebot bei Ajax eingereicht."