Hazard zu Real? "Haben alle unsere Träume"

Eden Hazard träumt von einem Wechsel zu Real Madrid

Chelseas Dribbelkünstler Eden Hazard träumt von einem Wechsel zu Real Madrid. Am Rande seiner Reise mit der belgischen Nationalmannschaft sprach er über einen möglichen Transfer zu den Königlichen.

"Wir haben alle unsere Träume", sagte Hazard angesprochen auf das kolportierte Interesse Real Madrids. Natürlich würde er zuhören, wenn Trainer Zinédine Zidane auf ihn zu käme, erklärte Hazard. Der Nationalspieler betonte jedoch gleichzeitig, in London glücklich zu sein.

"Ehrlich gesagt weiß ich nicht, was für Angebote eintreffen werden. Ich weiß nur, dass ich noch drei Jahre Vertrag bei Chelsea habe", sagte Hazard. "Ich fühle mich wohl bei Chelsea, aber man weiß nie, was passiert." Ein klares Bekenntnis zum Verein klingt anders. Auch Gespräche über einen neuen Vertrag habe es noch nicht gegeben, erklärte Hazard.

Wegbruch eines Leistungsträgers?

Der Belgier spielt seit 2012 in London. Die Blues zahlten damals knapp 35 Millionen Euro an den OSC Lille. Hazard gehört zu den Leistungsträgern an der Stamford Bridge, in der vergangenen Saison erzielte er satte 16 Ligatore, so viele wie noch nie in einer Saison.

Ob der 26-jährige Offensivakteur deswegen tatsächlich ein Angebot von Champions-League-Sieger Real Madrid bekommen wird, zeigt sich in den kommenden Wochen. Erst einmal will Hazard aber Urlaub machen und "so wenig wie möglich über Fußball nachdenken."