Uruguay patzt - Robben glänzt

Arjen Robben steuerte einen Treffer und eine Vorlage zum Sieg der Elftal bei

Überraschung auf der Insel: Der zweimalige Weltmeister aus Uruguay hat gegen die Auswahl Irlands eine deutliche Niederlage kassiert. Keine Blöße gaben sich dagegen die Niederländer, bei denen Arjen Robben groß aufspielte.

Der Superstar des FC Bayern war beim 5:0-Sieg der Elftal gegen die Elfenbeinküste in Rotterdam einmal mehr einer der besten Niederländer. Nachdem Joël Veltman die Gastgeber in der 13. Minute mit 1:0 in Führung brachte, verwandelte Robben in der 32. Minute einen Strafstoß zum 2:0. Vier Minuten später legte der Münchner das 3:0 durch Joël Veltman auf.

Nach dem Seitenwechsel waren Ajax-Mittelfeldspieler Davy Klaassen (69.) und England-Legionär Vincent Janssen (69.) für die Hausherren, bei denen Robben in der 77. Minute ausgewechselt wurde, erfolgreich. Vor 33.500 Zuschauern absolvierte Mittelfeldregisseur Wesley Sneijder sein 130. Länderspiel und zog mit Rekordnationalspieler Edwin van der Sar gleich.

Am kommenden Freitag steht für die Elftal das letzte Pflichtspiel vor der Sommerpause auf dem Programm. Dann trifft die Mannschaft von Trainer Fred Grim in der WM-Qualifikation auf Luxemburg.

Uruguay patzt, Cavani verletzt

Deutlich schlechter lief der Gastauftritt Uruguays in Irland. Die Südamerikaner kassierten schon nach 13 Minuten den ersten Rückschlag, als Edinson Cavani verletzt ausgewechselt werden musste.

Ohne ihren Top-Star kassierten die Gäste eine Viertelstunde später das 0:1 durch Jon Walters. José Giménez glich zwar noch vor der Pause aus (38.), nach dem Seitenwechsel besorgten Cyrus Christie (51.) und James McClean (77.) jedoch die Entscheidung zu Gunsten der Hausherren.

Am kommenden Mittwoch reist Uruguay (16. der Weltrangliste) zu einem weiteren Test nach Nizza, wo Italien der nächste Gegner ist.