Paderborn befördert Youngster-Duo

Semir Šarić bleibt dem SC Paderborn erhalten

Der SC Paderborn hat seine ersten drei Neuzugänge für die kommende Saison präsentiert. Nachdem die Ostwestfalen am Samstag die Verpflichtung von Angreifer Christopher Antwi-Adjei vom Regionalligisten TSG Sprockhövel bekanntgaben, folgten am Sonntag weitere Personalentscheidungen.

Semir Šarić, der in der vergangenen Spielzeit bereits den Sprung in den Kader des SCP schaffte, allerdings noch auf sin Profidebüt wartet, bindet sich bis 2019 an die Mannen von der Pader. Ebenfalls bis Ende Juni 2019 unterschreibt Fatih Ufuk. Auch Ufuk stammt aus dem Nachwuchs der Paderborner.

"Semir und Fatih verfügen über großes Talent und kennen die Trainingsarbeit im Profikader bereits. Beide Spieler haben wir in unserem eigenen Nachwuchs ausgebildet, wo sie herausragende Leistungen gezeigt haben. Jetzt können sie sich in Paderborn weiterentwickeln und in unserem Profikader fest etablieren", wird Geschäftsführer Sport Markus Krösche auf der Homepage des SCP zitiert.

Nachdem Zweitliga-Absteiger 1860 München keine Lizenz für die kommende Drittliga-Saison erhielt, darf Paderborn als sportlicher Absteiger aus der 3. Liga darauf hoffen, den eigentlich den Löwen zugedachten Platz zu übernehmen.