Neuer Barça-Angriff auf BVB-Star Dembélé?

Ousmane Dembélé denkt angeblich an einen Abgang vom BVB

Sechs Tore und zwölf Vorlagen in 32 Liga-Einsätzen sowie satte zehn Champions-League-Partien und zur Krönung der Pokalsieg - die Debütsaison von Ousmane Dembélé im Trikot von Borussia Dortmund hätte durchaus schlechter laufen können. Kein Wunder also, dass bereits die absoluten Granden des europäischen Fußballs am 20-Jährigen baggern sollen.

Vor allem der FC Barcelona soll den Franzosen hartnäckig auf seinem Radar haben. Nach dem Aus von BVB-Coach Thomas Tuchel wittern die Katalanen nun angeblich ihre Chance. Wie "Mundo Deportivo" berichtet, soll vor allem Barça-Funktionär Robert Fernández einen Narren am dribbelstarken Flügelflitzer gefressen haben.

Eine angestrebte Verpflichtung soll im letzten Sommer allerdings daran gescheitert seien, dass Dembélé fürchtete, sein Dasein im Schatten des Barcelona-Dreigestirns Messi-Neymar-Suárez zu fristen. Stattdessen entschied sich der Youngster für den BVB, wo er bessere Perspektiven für seine persönliche Entwicklung sah. Eine Annahme, die sich mittlerweile bestätigt hat. Laut dem Bericht soll Dembélé seine Absage an den FC Barcelona jedoch mit den Worten: "Eines Tages werde ich bei Barça spielen", untermauert haben.

Dieser Tag könnte kaum ein Jahr später plötzlich sehr nahe gerückt sein. Die Trennung von Tuchel und ein immer wieder kolportierter Abgang von Stürmerstar Pierre-Emerick Aubameyang haben demnach zu einem Umdenken bei Dembélé geführt.

Dass der BVB das Megatalent bei ausstehenden vier Jahren Vertragslaufzeit und seiner wichtigen Rolle im Kader allerdings ziehen lassen wird, ist sehr unwahrscheinlich. Barcelona müsste wohl auf jeden Fall sehr tief in die Taschen greifen und eine enorme Ablöse auf den Tisch blättern.

Zumal Dembélé offenbar durchaus bewusst ist, dass er noch nicht am Ende seiner Entwicklung angekommen ist. "Ich bin erst 20 Jahre alt und muss noch viel lernen", zitierte der "kicker" den Offensivmann unlängst.