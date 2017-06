Fürth: Zwei kommen, einer bleibt

Timo Königsmann unterschreibt in Fürth

Das kann man mal Nägel mit Köpfen machen nennen. Am Montag verkündete die SpVgg Greuther Fürth gleich drei Personalentscheidungen für die anstehende Zweitliga-Spielzeit. Neben der Vertragsverlängerung von Tolcay Ciğerci präsentierte das Kleeblatt zwei neue Akteure.

Aus Schwedens Oberhaus stößt der 26-jährige Innenverteidiger Richárd Magyar zu den Fürthern. "Wir haben mit Richárd sehr gute Gespräche geführt und direkt gemerkt, dass er zu uns kommen will. Er ist großgewachsen und hat ein gutes Zweikampfverhalten", erklärte Direktor Profifußball Ramazan Yıldırım. "Richárd kann auf dem Platz gut organisieren und wird uns mit seiner Qualität weiterhelfen", ergänzte Trainer Janos Radoki.

Magyar kommt von Hammarby IF und kann in seiner Vita bereits über 150 Einsätze in Schweden und sieben Ligaspiele in der Schweiz aufweisen. In Fürth erhält der Schwede einen Zweijahres-Vertrag.

DFB-Hoffnung für die Torwartposition

Zudem erhält das Greuther-Torwartteam Verstärkung durch den deutschen U19-Nationalspieler Timo Königsmann. Der 20-Jährige kommt von Hannover 96 und unterschreibt ebenfalls für zwei Spielzeiten. "Neben den erfahrenen Balázs Megyeri und Sascha Burchert haben wir mit Marius Funk und Timo Königsmann zwei talentierte Torleute, die auch Spielpraxis in der U23 sammeln werden", so Yıldırım.

An Board bleibt zudem Tolcay Ciğerci. Im Winter zum Team gestoßen, bleibt auch der ehemalige HSV-Kicker bis Ende Juni 2019. "Tolcay ist im Winter den Weg über die U23 bei uns mitgegangen und hat einen ähnlichen Weg wie Benedikt Kirsch und Daniel Steininger im Vorjahr einschlagen können. Auch diese beiden haben im vergangenen Sommer den Sprung aus der U23 zu den Profis geschafft", kommentierte Yıldırım.