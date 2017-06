Bald gegen Real und Barça: Girona aufgestiegen

Die Fans des FC Girona dürfen sich auf Erstligafußball freuen

Der FC Girona ist zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte in die spanische Primera División aufgestiegen. Dem Klub reichte dazu am Sonntagabend am vorletzten Spieltag ein 0:0 gegen Real Saragossa.

Die Katalanen sicherten sich den zweiten Aufstiegsplatz hinter UD Levante, die die Rückkehr in das spanische Oberhaus bereits vor einigen Wochen perfekt gemacht hatte. Girona spielt in der kommenden Saison zum ersten Mal in La Liga, nachdem sie in den letzten Jahren jeweils knapp in den Aufstiegs-Playoffs gescheitert waren.

Beim Aufsteiger werden sich Spieler und Klubbosse vor allem auf das Duell mit dem Spitzenverein FC Barcelona freuen. Die Millionenstadt liegt nur 85 Kilometer von Girona entfernt. Die Fans fiebern bereits jetzt dem Nachbarschaftsduell in Katalonien entgegen.