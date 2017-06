Wechselt Aogo in die Premier League?

Kickt Dennis Aogo bald auf der Insel?

Beim FC Schalke hat Dennis Aogo bekanntlich keine Zukunft mehr. Der Vertrag des Ex-Nationalspielers läuft zum 30. Juni aus und wird nicht verlängert. Offenbar liebäugelt der 30-Jährige nun mit einem Wechsel auf die Insel.

Nachdem Hannover-Präsident Martin Kind einen Wechsel Aogos zum Bundesliga-Aufsteiger ausschloss ("Es wurde über ihn gesprochen. Aber Aogo wird nicht kommen"), scheint sich jetzt eine weitere Tür für den Defensivmann zu öffnen.

Laut Informationen der "Bild" könnte Aogo zur kommenden Saison zum FC Watford wechseln. Die "Hornets" schafften den Klassenerhalt als 17. der vergangenen Spielzeit nur mit Ach und Krach und sind angeblich auf der Suche nach einem flexibel einsetzbaren Abwehrspieler.

Sollte der Wechsel zustande kommen, wäre Aogo, der beim FC Schalke rund drei Millionen pro Jahr verdient hat, die erste Neuverpflichtung des neuen Watford-Coaches Marco Silva. Neben Watford ist aber auch ein Verbleib in der Bundesliga nicht ausgeschlossen. So sollen auch mehrere Bundesligisten an einer Verpflichtung des 30-Jährigen interessiert sein. Ob die deutschen Klubs die Gehaltsforderungen des ehemaligen Nationalspielers erfüllen können, steht dagegen auf einem anderen Blatt.