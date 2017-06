"Konkrete Anfragen": Kroate im S04-Visier?

Josip Elez (r.) soll das Interesse des FC Schalke geweckt haben

Max Meyer will seinen Vertrag nicht verlängern, Sead Kolašinac ist eigentlich schon weg, Yevhen Konoplyanka soll gehen: Das Personalkarussell beim FC Schalke befindet sich in Bewegung. Nun geistert der Name eines potentiellen Neuzugangs durch die Medien.

Laut "Radio Rijeka" ist Schalke 04 an einer Verpflichtung des Kroaten Josip Elez interessiert. Der 1,92 Meter große Abwehr-Hüne schnürt die Schuhe aktuell auf Leihbasis in seiner Heimat für den HNK Rijeka. Vertraglich ist der 23-Jährige allerdings noch bis Ende Juni 2018 an Roms Top-Klub Lazio gebunden, Rijeka besitzt jedoch eine Kaufoption. Der Deal sieht vor, dass Rijeka diese zieht und Elez dann für kolportierte fünf Millionen zu den Knappen gehen lässt.

"Wir haben eine Menge konkreter Anfragen - unter anderem auch für Josip Elez", zitiert der Radiosender Rijekas stellvertretenden Sportdirektor Ivan Mance. Schalke soll angeblich gute Karten haben.

Der Aufbruch in eine neue Liga wäre für Elez zumindest keine ganz neue Erfahrung. Der Mann aus Split sammelte seit seinem Wechsel vom Hajduk-Split-Nachwuchs zur Lazio-Reserve im Sommer 2013 bereits Spielpraxis in Italien, Ungarn, Dänemark und Kroatien. Für Lazio bestritt Elez hingegen keine Profi-Partie.

Nach anfänglichen Startschwierigkeiten im Top-Fußball kommt Elez immer besser in Schuss. In Dänemark entwickelte er sich beim Erstligisten Aarhus GF zum Stammspieler, für Rijeka debütierte Elez 2016/2017 in der Europa-League-Quali und bestritt 34 von 36 Ligaspielen.