Heidel: "Saftige Strafe" für Konoplyanka

Christian Heidel will Yevhen Konoplyanka zur Kasse bitten

Die heftige Kritik von Yevhen Konoplyanka an Schalke-Trainer Markus Weinzierl hat Konsequenzen. Wie Christian Heidel am Montag erklärte, muss sich der Ukrainer auf eine Strafe einstellen.

"Dafür wird er sanktioniert, er wird eine saftige Geldstrafe bekommen", sagte Heidel im Interview mit der "Sportbild". Wie hoch die Strafe sein wird, ließ der Manager offen, stellte dafür aber klar: "Das geht so nicht."

Zunächst will Heidel das Gespräch mit Konoplyanka suchen, heißt es. Anschließend werde der Verein die Höhe der Geldstrafe festlegen. Bislang konnte Heidel den Noch-Schalker nicht erreichen.

Der ukrainische Nationalspieler hatte am Sonntag mit einem Interview für Aufregung gesorgt, in dem er Markus Weinzierl öffentlich als "Feigling" bezeichnete. Zudem stellte der 27-Jährige die fachlichen Qualitäten des Trainers in Frage. "Er bleibt nicht länger Trainer dieser Mannschaft. Ansonsten steigt Schalke in die 2. Liga ab", sagte der Linskaußen, der bei den Königsblauen noch bis 2017 unter Vertrag steht.