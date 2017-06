20 Mio.! Philipp-Wechsel zum BVB wohl perfekt

Maximilian Philipp steht vor einem Wechsel zum BVB

Borussia Dortmund hat den Transfer von Maximilian Philipp vom SC Freiburg offenbar eingetütet. Nach Informationen der "Bild" unterbrach der 23-Jährige das Trainingslager mit der U21-Nationalmannschaft in Grassau, um beim BVB einen Vertrag zu unterschreiben.

Die kolportierte Ablösesumme liegt bei 20 Millionen Euro, über die Vertragslaufzeit waren zunächst keine Informationen bekannt.

Zuletzt hatte der Angreifer beteuert, Freiburg nicht zwangsläufig im Sommer zu verlassen. "Ich kann noch nicht genau sagen, ob ich mich selber schon so weit sehe, oder ob ich vielleicht noch ein Jahr bleibe. Das ist eine 50:50-Entscheidung", sagte Philipp zu "Sky" in Grassau, wo er sich auf die U21-EM in Polen (16. bis 30. Juni) vorbereitet.

Mit neun Toren und drei Torvorlagen hatte Philipp großen Anteil daran, dass sich Aufsteiger Freiburg als Tabellensiebter für die dritte Qualifikationsrunde zur Europa League qualifizierte.