Belgien schlägt Tschechen - Russland souverän

Michy Batshuayi erzielte das 1:0 für die Belgier

Die belgische Nationalmannschaft hat ihren letzten Härtetest vor der anstehenden WM-Qualifikation mit Mühe bestanden. Deutlich leichter tat sich die Auswahl Russlands in ihrem vorletzten Spiel vor dem Auftakt des Confed Cups.

Dank Toren von Chelsea-Stürmer Michy Batshuayi (25.) und ManUnited-Legionär Marouane Fellaini (52.) setzten sich die Roten Teufel mit 2:1 gegen Tschechien durch. Michal Krmenčík (Viktoria Plzeň) hatte für die Gäste den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielt (52.).

Während es die Belgier in der anstehenden WM-Qualifikation in der Gruppe H als nächstes mit der Auswahl Estlands zu tun bekommen, müssen die Tschechen in der Gruppe C gegen Norwegen ran.

Russland putzt Ungarn

Für den Auftakt des Confed Cups gerüstet präsentierte sich die Nationalmannschaft Russlands. Der kommende WM-Gastgeber setzte sich souverän mit 3:0 gegen Ungarn durch. Fedor Smolov (20./FK Krasnodar), Márton Eppel (40./Eigentor) und Dmitriy Poloz (89./FK Rostov) erzielten die Treffer des Abends.

Für die russische Nationalmannschaft geht es am Freitag mit einem Freundschaftsspiel gegen Chile weiter, bevor die Sbornaja am 17. Juni im ersten Spiel der Confed Cups auf Neuseeland trifft.

In einem weiteren Testspiel trennten sich die Türkei und Mazedonien am Montag 0:0.