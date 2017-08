BVB-Ikone Siggi Held wird 75

Siggi Held bestritt 422 Bundesligaspiele

Am Montag feiert der ehemalige Nationalspieler Siggi Held seinen 75. Geburtstag. Der frühere Stürmer, den alle nur Siggi nennen, war das Paradebeispiel eines echten Profis.

Der in Freudental im damaligen Sudetendeutschland geborene Jubilar wurde 1966 mit Borussia Dortmund Europapokalsieger der Pokalsieger und im gleichen Jahr mit der deutschen Nationalmannschaft Vize-Weltmeister in England.

Held, der sich bester Gesundheit erfreut und mit Ehefrau Christine in Dortmund lebt, erlernte das Fußball-ABC in Marktheidenfeld (1953 bis 1963), bevor er über die Offenbacher Kickers (1963 bis 1965) zum BVB kam. In der Zeit von 1965 bis 1971 und ein zweites Mal zwischen 1977 und 1979 trug der 1,80 m große Fußball-Profi das Trikot von Borussia Dortmund.

Teilnehmer am "Jahrhundertspiel"

Insgesamt bestritt Held 422 Bundesligaspiele (72 Tore), 49 Zweitligaspiele (4 Tore) sowie 47 DFB-Pokalspiele (8 Tore) und elf Europapokalspiele (4 Tore). 41-mal spielte Held für Deutschland und erzielte dabei fünf Treffer. 1970 gehörte der als "schweigsam" bekannte Angreifer zum WM-Aufgebot in Mexiko und bestritt das "Jahrhundertspiel" im Halbfinale gegen Italien (3:4 nach Verlängerung).

Als Trainer bereiste Held, der in Deutschland unter anderem Schalke 04 und Dynamo Dresden betreute, viele Länder. Unter anderem war er in Japan, Island, Ägypten und Malta tätig. Der "WM-Botschafter 2006 von Dortmund" ist seit 2006 als BVB-Fanbeauftragter tätig.