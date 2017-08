Fix! Badstuber unterschreibt in Stuttgart

Holger Badstuber wechselt nach Stuttgart (Bildquelle: twitter.com/Badstuber)

Lange hat er gesucht, nun hat er einen neuen Verein gefunden: Ex-Nationalspieler Holger Badstuber wechselt zum VfB Stuttgart. Das verkündeten die Schwaben am Freitag. Damit bestätigten sich schon seit Tagen kursierende Gerüchte.

Am späten Donnerstagabend absolvierte der 28-Jährige demnach den Medizincheck und unterschrieb den neuen Kontrakt am Freitag. Damit bindet sich Badstuber für ein Jahr bis 2018 an den Bundesligaaufsteiger. Eine Ablöse muss der VfB nicht zahlen, da der alte Vertrag Badstubers bei Bayern München im Juni ausgelaufen war.

"Mit Holger Badstuber haben wir einen Spieler mit außerordentlicher Qualität verpflichtet. Holger kennt die Bundesliga und den VfB und bringt neben seinen sportlichen Fähigkeiten auch viel Routine und Erfahrung in unseren Kader ein. Wir freuen uns sehr, dass er künftig wieder das VfB-Trikot trägt", erklärte Marketingvorstand Jochen Röttgermann.

Badstuber selbst sagte: "Niemand sollte seine Wurzeln vergessen und auch ich habe das nie getan. Der VfB war und ist etwas Besonderes für mich und hat mich emotional sofort wieder gepackt. Die Region, die Fans, die Aufbruchstimmung…ich kann es kaum erwarten, hier voll anzugreifen!"

Einjahresvertrag beim VfB

Zuletzt hatte der verletzungsanfällige Innenverteidiger auf Leihbasis bei Schalke 04 gespielt, die Königsblauen sahen jedoch von einer Verpflichtung ab. In München bekam Badstuber keine neue Chance. Seit der Jugend hatte der Memminger für die Bayern gespielt und unter anderem fünf Deutsche Meisterschaften und die Champions League 2013 gewonnen.

Bevor es ihn jedoch in der Jugend zum FC Bayern zog, war er in der Nachwuchsabteilung des VfB Stuttgart aktiv. Von 2000 bis 2002 schnupperte Badstuber bereits Schwaben-Luft, nun zieht es ihn zu seinem Ex-Verein zurück. Dort soll er mit seiner Erfahrung die junge Abwehr mit dem 21-jährigen Timo Baumgartl in der Bundesliga anführen.

Badstubers Vertrag in Stuttgart gilt nur für ein Jahr, was sicher auch mit seiner Verletzungsanfälligkeit zu tun hat. In seiner Karriere erlitt der Bayer unter anderem einen Kreuzbandriss, einen Sehnenriss und einen Oberschenkelmuskelriss.