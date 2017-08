Zwickau und Erfurt teilen sich die Punkte

Kein Sieger zwischen Zwickau und Erfurt

Der FSV Zwickau und Rot-Weiß Erfurt warten in der 3. Liga weiter auf den ersten Saisonsieg. Am 4. Spieltag trennten sich die Ost-Rivalen 1:1 (0:0) und setzten sich mit jeweils zwei Punkten in der unteren Tabellenhälfte fest.

Zwickaus Ronny Garbuschewski bewahrte die Hausherren mit einem verwandelten Foulelfmeter (90.+1) in der Nachspielzeit vor einer Niederlage, nachdem Berkay Dabanlı (49.) die Gäste aus Thüringen in Führung gebracht hatte.