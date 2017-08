Punkteteilung nach Kampf und Krampf am Betze

Gerechte Punkteteilung zwischen Kaiserslautern und Darmstadt

Darmstadt 98 hat in der 2. Bundesliga erstmals Punkte gelassen und damit den Sprung an die Tabellenspitze verpasst.

Die Mannschaft von Torsten Frings kam am zweiten Spieltag im Südwest-Gipfel beim 1. FC Kaiserslautern nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus und liegt mit vier Punkten im Verfolgerfeld. Auf der Gegenseite holte der umstrittene FCK-Trainer Norbert Meier gegen seinen Ex-Klub den ersten Punkt der neuen Saison.

Kapitän Daniel Halfar (39.) hatte die destruktiven Gastgeber in der ersten Halbzeit in Führung gebracht, Wilson Kamavuaka (72.) gelang im zweiten Abschnitt schließlich der verdiente Ausgleich für Darmstadt.

Vor 30.786 Zuschauern auf dem Betzenberg setzte Kaiserslautern von Beginn an auf eine Defensiv-Taktik und machte es dem Bundesliga-Absteiger damit schwer. Durch einen abgefälschten Distanzschuss Halfars wurden die Roten Teufel in einem chancenarmen Spiel zunächst belohnt.

Moritz verpasst den Lucky Punch

In der zweiten Hälfte nahm der Druck der Lilien jedoch immer weiter zu. Einen der wenigen zielstrebigen Angriffe schloss Kamavuaka nach einigem Durcheinander im Strafraum zum Ausgleich ab. Zuvor hatte FCK-Keeper Marius Müller, der in der Vorwoche beim 0:3 in Nürnberg gleich mehrfach gepatzt hatte, einen Schuss von Joker Jamie Maclaren glänzend pariert. Beim Nachschuss von Kamavuaka war er jedoch machtlos.

In der Nachspielzeit hatte Christoph Moritz den Lucky Punch für die Hausherren auf dem Fuß, scheiterte jedoch frei vor Lilien-Schlussmann Daniel Heuer Fernandes.