Bestätigt: Verhaegh schließt sich dem VfL an

Paul Verhaegh wechselt zum VfL Wolfsburg

Seit einigen Tagen wurde spekuliert, nun herrscht Gewissheit: Paul Verhaegh verlässt den FC Augsburg in Richtung Wolfsburg. Der Kapitän des FCA heuert beim VfL an. Das bestätigten die Fuggerstädter am Samstag auf ihrer Vereinshomepage.

Demnach hat der 33-Jährige um die Auflösung seines Vertrages gebeten, um eine neue Herausforderung anzunehmen. Vorbehaltlich des Medizinchecks wird der 33-Jährige in Kürze einen Vertrag bei den Niedersachsen unterschreiben.

"Nach sieben tollen Jahren fühlt es sich noch komisch an, dass ich nicht mehr das FCA-Trikot tragen werde", sagte Verhaegh zum Wechsel. "Aber ich habe mich ganz bewusst zu diesem Schritt entschlossen, weil ich zum Ende meiner Karriere noch einmal etwas Neues machen möchte."

Geschäftsführer Stefan Reuter beteuerte, dass es eine schwierige Entscheidung gewesen sei, so kurz vor Saisonbeginn den Kapitän gehen zu lassen. "Paul hat aber in den letzten sieben Jahren einen großen Anteil an der Entwicklung des FCA, weil er immer alles für den Erfolg des Teams getan hat, sowohl auf als auch abseits des Platzes." Der Verein habe eine Lösung gefunden, mit der alle Seiten zufrieden sind. "Daher bedanken wir uns bei Paul recht herzlich für seinen Einsatz für den FCA und wünschen ihm persönlich alles erdenklich Gute, außer in den Begegnungen gegen uns natürlich."

Am Sonntag soll der Niederländer beim Vereinsfest des FC Augsburg offiziell verabschiedet werden.

Im Sommer 2010 war Paul Verhaegh von Vitesse Arnheim nach Augsburg gewechselt und schaffte in seiner ersten Saison den Aufstieg in die Bundesliga. Insgesamt absolvierte der Rechtsverteidiger, der sechs Jahre die Kapitänsbinde trug, 224 Pflichtspiele für den FCA, in denen er 22 Treffer erzielte.