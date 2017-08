Mainz schlägt Twente in der dritten Halbzeit

Daniel Brosinski erzielte den zweiten Treffer für Mainz

Der FSV Mainz 05 hat den letzten Test der Saisonvorbereitung gegen Twente Enschede gewonnen. Die Rheinhessen setzten sich nach 3x45 Minuten im altehrwürdigen Bruchwegstadion 2:0 (0:0, 0:0) gegen die Niederländer durch.

Nico Bungert (95.) per Kopf und Daniel Brosinski (120.) per Foulelfmeter trafen spät für die Hausherren. Am kommenden Samstag tritt das Team von Sandro Schwarz im DFB-Pokal beim Regionalligisten Lüneburger SK an.

Mainz 05: Adler (91. Zentner) - Onisiwo (66. Donati), Balogun (66. Brosinski), Bell (91. Bungert), Holtmann (21. Diallo (115. Berggreen)) - Latza (91. Rodríguez) , Serdar (78. Klement), Fischer (66. De Blasis), Quaison (78. Öztunali), Jairo (46. Maxim) - Kodro (66. Muto)

Tore: 1:0 Bungert (95.), 2:0 Brosinski (120./FE)