100 Mio. für Dembélé? Für Watzke "zu wenig"

Hans-Joachim Watzke mit einer klaren Ansage

Pierre-Emerick Aubameyang liebäugelt offen mit einem Abschied nach China, Ousmane Dembélé befindet sich mitten in einem heißen 100-Millionen-Euro-Flirt mit dem FC Barcelona und BVB-Boss Hans-Joachim Watzke passt seine kolportierte Schmerzgrenze kurzerhand den Gesetzen des Marktes an.

"Diese Summe halte ich für zu wenig, ob das jetzt Auba [Pierre-Emerick Aubameyang, Anm. d. Red.] oder Ousmane Dembélé ist", kommentierte Watzke vor dem Spiel um den deutschen Supercup am Samstag die im Raum schwebende Ablöse für Dembélé. Seit Tagen berichtet Frankreichs Fachmagazin "L'Équipe", Barça sei mit einem Gebot über 100 Millionen Euro für Dembélé an den BVB herangetreten.

Am Sonntag geht das Blatt sogar, noch weiter. Demnach haben sich die Katalanen und Dembélé unlängst auf einen Transfer geeinigt, die Verhandlungen mit den Borussen seien aufgenommen. In den kommenden Tagen soll der Wechsel über die Bühne gehen.

Ist Watzkes Aussage also nur das berühmte Säbelrasseln, um den Preis für den 20-Jährigen weiter in die Höhe zu treiben? Angesichts der Summen, die aktuell auf dem Transfermarkt bewegt werden, lässt sich die Vermutung zumindest nur schwer ausschließen.

Warnendes Beispiel VfL Wolfsburg

Der englische "Daily Star" will am Sonntag zum Beispiel erfahren haben, dass Barcelona im Werben um einen weiteren möglichen Nachfolger für Weltrekord-Abgang Neymar [Für 222 Millionen Euro vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain, Anm. d. Red.] noch tiefer in die Tasche greifen würde. Angeblich bietet das spanische Starensemble 133 Millionen Euro für die Dienste von Liverpools Philippe Coutinho.

Watzke gab sich indes ganz gelassen. Dem BVB gehe es nicht darum, besonders hohe Ablösen zu erzielen, sondern um die "mittelfristige sportliche Perspektive". Dabei verwies der 58-Jährige auf ein warnendes Beispiel.

Als der VfL Wolfsburg für Kevin de Bruyne 2015 die Bundesliga-Rekordsumme von 74 Millionen Euro kassierte, begann im Anschluss die sportliche Talfahrt der Niedersachsen. Ohne einen entsprechenden Ersatz lässt Dortmund Dembélé also wohl kaum ziehen. Passend dazu kursierte in den Medien zuletzt die Behauptung, Gerard Delofeu könnte Barcelona im Gegenzug in Richtung Dortmund verlassen.