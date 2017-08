Barça? Bezieht Dembélé mit diesem Tweet Stellung?

Bezieht Ousmane Dembélé mit diesem Tweet Stellung?

100 Millionen Euro soll der FC Barcelona laut "L'Équipe" für Borussia Dortmunds Ousmane Dembélé bieten, das Fachmagazin berichtet zudem der 20-Jährige sei sich mit den Katalanen einig. Bringt ein Tweet des Franzosen nun Licht ins Dunkel?

Dembélé, der sich bislang eher als zurückhaltender Nutzer des Nachrichtendienstes Twitter erwiesen hat, postete am Sonntagmittag nur drei Buchstaben, die viel Platz für Spekulationen lassen. "Lol" [Laughing out loud, Anm. d. Red.], versehen mit einem lachenden Smiley lautet die Mitteilung des Offensiv-Newcomers. Die Abkürzung bedeutet soviel wie "laut lachen".

Ob sich Dembélé damit wirklich auf die kursierenden Gerüchte bezieht, ist natürlich offen. Die Reaktionen der Follower des Nationalspielers gehen zumindest weitestgehend in zwei Richtungen. Während das Gros den Wunsch hinterlässt, Dembélé möge sich Barça anschließen, nehmen nicht wenige den Tweet zum Anlass, ein Bekenntnis zum BVB zu feiern.

Ex-Mitspieler reagiert

Für Aufklärung sorgte auch der kurz darauf folgende nächste Tweet Dembélés nicht. Steven Moreira, Ex-Mitspieler Dembélés bei Stade Rennes, antwortete auf die erste Nachricht ebenfalls mit einer Reihe vor Tränen lachender Emoticons, Dembélé wiederum fragte nicht weniger kryptisch zurück: "Du auch ;) ;) ;)"

Lol 🤣 — Ousmane Dembélé (@Dembouz) 6. August 2017

Die Verantwortlichen von Borussia Dortmund haben zumindest klar Stellung bezogen. Während Sportdirektor Michael Zorc einen Transfer bereits mit den Worten: "No way!" verneinte, kommentierte BVB-Boss Hans-Joachim Watzke am Samstag locker, die kursierende Ablöse von 100 Millionen Euro sei schlicht "zu wenig". Dembélé selbst bezeichnete das Interesse des FC Barcelona hingegen am Samstag als "große Freude".