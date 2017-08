Hecking: "Jeder will zurück nach Europa!"

Dieter Hecking peilt mit Gladbach hohe Ziele an

Dieter Hecking will mit seinem Klub Borussia Mönchengladbach mit Selbstvertrauen und großem Ehrgeiz in die neue Bundesliga-Saison starten. Das unterstrich der Cheftrainer jüngst in einem Interview.

Gegenüber dem "kicker" meinte der 52-Jährige: "Klar will jeder zurück nach Europa." Die letzte Spielzeit schlossen die Gladbacher nach durchwachsenem Start samt Trainerwechsel lediglich auf dem neunten Rang ab und verpassten somit die Qualifikation für den internationalen Wettbewerb. Hecking fügte jedoch hinzu: "Nur sollten wir nicht mit dem Selbstverständnis in die Saison gehen, dass wir am Ende sowieso dabei sind.

Der Fußballlehrer hatte im Dezember 2016 das Amt des Coaches von André Schubert übernommen und seine Mannschaft immerhin noch in das DFB-Pokalhalbfinale geführt. In Bezug auf die Konkurrenz meinte er: "Wir sind auf jeden Fall ein starker Herausforderer und wollen der unangenehme Gegner sein, den viele in uns sehen."

Auch im bevorstehenden DFB-Pokal, bei dem die Borussen am Wochenende beim Gastspiel gegen Rot-Weiß Essen in den Wettbewerb eingreifen, wollen die Gladbacher wieder weit kommen. "Wer im DFB-Pokal startet, muss das Ziel haben, Berlin zu sehen. Aber wir sollten uns erst mal darauf konzentrieren, in Essen die erste Hürde zu nehmen", so Trainer Hecking.