Sturm Graz makellos an der Spitze

Der SK Sturm ist in der Bundesliga weiter ohne Punktverlust. Drei Tage nach dem Europacup-Aus gegen Fenerbahçe wandelten die Grazer am Sonntagabend in Mattersburg einen 0:1-Rückstand in einen 3:2-Erfolg um. Die Elf von Trainer Franco Foda steht damit nach der dritten Runde als einziges Team mit dem Punktemaximum an der Tabellenspitze. Es war der dritte 3:2-Sieg im dritten Ligaspiel.

Charalampos Lykogiannis (17.), Philipp Huspek (51.) und der Ex-Mattersburger Thorsten Röcher (69.) steuerten die Tore zum letztlich verdienten Sieg bei. Bei Mattersburg hatte Markus Pink die frühe Führung markiert (9.). Stefan Maierhofer besorgte aus einem Elfmeter in der Nachspielzeit den 2:3-Endstand.

Die Zuschauer im Mattersburger Pappelstadion sahen zu Beginn eine starke Heimmannschaft. Sturm-Keeper Jörg Siebenhandl hatte nach drei Minuten bereits gute Distanzschüsse von Andreas Gruber und Jano entschärfen müssen. Wenig später war der Schlussmann der Gäste aber überwunden: Ex-Grazer Gruber bediente Pink ideal, der den Ball aus kurzer Distanz zum 1:0 über die Linie drückte.

Sturm wirkte vom frühen Gegentreffer zwar konsterniert, nutzte aber die erste Möglichkeit zum Ausgleich: Peter Žulj überraschte die Mattersburg-Hintermannschaft mit einem schnell ausgeführten Freistoß, und der aufgerückte Linksverteidiger Lykogiannis traf ins lange Eck (17.). Danach hatten die Grazer mehr vom Spiel: Huspek traf den Ball aber nicht richtig (24.) und Philipp Zulechner verfehlte eine Lykogiannis-Flanke knapp.

Sturm dreht das Spiel

Nach dem Seitenwechsel drehten die Gäste auf. Zulechner tauchte nach Doppelpass mit Huspek alleine vor Markus Kuster auf, scheiterte mit seinem Schuss aufs lange Eck jedoch am Schlussmann (49.). Danach brillierte der starke Žulj wiederum als Vorbereiter: Der Sommer-Neuzugang chippte den Ball gefühlvoll über die burgenländische Abwehrreihe, und Huspek traf per Flachschuss durch die Beine von Kuster zur erstmaligen Gästeführung.

Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Röcher ließ die mögliche Vorentscheidung per Doppelchance gegen Kuster und den blockenden Lukas Rath erst noch aus (61.), traf danach aber doch: Huspek setzte sich auf der rechten Seite durch und bediente Röcher ideal. Der Flügelstürmer bezwang bei seiner Rückkehr an die alte Wirkungsstätte Kuster und verzichtete danach auf den Torjubel (69.).

Mattersburg hingegen nutzte seine durchaus vorhandenen Chancen nicht: Siebenhandl zeichnete sich in extremis gegen Pink (63.) und Masaya Okugawa (72.) aus. Eine scharfe Hereingabe von Gruber segelte knapp an Alois Höller und Rath vorbei (68.). Mit Fortdauer der Partie entblößten die Burgenländer zusehends die Abwehr: Lykogiannis (77.) und der eingewechselte Deni Alar (85.) vergaben erst noch eine höhere Grazer Führung.

In der Schlussminute verwerte Maierhofer einen von Fabian Koch verursachten Handelfmeter zum 2:3 - seinem dritten Saisontor. Dies konnte aber nichts mehr am Sieg von Sturm ändern. Damit stehen die Grazer auch nach der dritten Runde weiter auf Platz eins.

