Nach Neymar-Abgang: Draxler zu Barça?

Julian Draxler spielt seit der letzten Saison in Paris

Nach dem Mega-Transfer von Neymar vom spanischen Spitzenteam FC Barcelona zu Paris Saint-Germain könnte die Luft für den deutschen Weltmeister Julian Draxler bei den Franzosen ziemlich dünn werden.

Ebenso wie Draxler wirbelt Neymar, der für astronomische 222 Millionen Euro Ablöse aus Katalonien in die französische Hauptstadt gewechselt war, am liebsten auf der linken Außenbahn. Durch den brasilianischen Superstar könnten sich die Einsatzzeiten Draxlers, der in der letzten Saison auf 25 Pflichtspieleinsätze für PSG kam, merklich reduzieren.

Kein Wunder also, dass der 23-Jährige bereits mit vielen europäischen Spitzenvereinen in Verbindung gebracht wird. Zuletzt wurde sogar darüber spekuliert, dass es den ehemaligen Wolfsburger ausgerechnet zu Neymars Ex-Klub FC Barcelona ziehen könnte.

So berichtete die "Bild am Sonntag", dass sich Draxler-Berater Roger Wittmann derzeit in Barcelona aufhalte. Was der Grund für die Spanien-Reise des Spieleragenten war, blieb im Verborgenen. Ein Wechsel in die Primera División würde aufgrund der sportlichen Perspektive durchaus Sinn machen.

Allerdings wurde Draxler erst im Winter für schlappe 40 Millionen Euro nach Paris transferiert, besitzt beim einstigen Serienmeister Frankreichs noch einen Vertrag bis 2021. Die Spekulationen um den Offensivmann dürften in den nächsten Tagen und Wochen dennoch nicht unbedingt weniger werden.