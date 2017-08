Zorc weiß nichts von einer Dembélé-Zusage

Ousmane Dembélé soll sich angeblich mit dem FC Barcelona geeinigt haben

Der Vertrag von Ousmane Dembélé bei Borussia Dortmund läuft im Sommer 2021 aus, der Bundesliga-Newcomer der abgelaufenen Spielzeit gehört zu den größten Talenten des europäischen Fußballs und damit folglich zu den begehrtesten Spielern auf dem Transfermarkt. Ein kolportiertes 100-Millionen-Euro-Angebot des FC Barcelona hält die Medienwelt aktuell in Atem.

Vor allem Frankreichs Fachmagazin "L'Équipe" berichtet immer wieder von neuen Wendungen im Poker um den Youngster. Am Sonntag schrieb das Fachmagazin sogar, Dembélé hätte sich mit Barça auf einen Wechsel geeinigt, davon will man beim BVB nichts wissen. "Von einer Zusage ist mir nichts bekannt", erklärte BVB-Sportdirektor Michael Zorc am Sonntag nach dem Testspielerfolg der Schwarzgelben gegen Erfurt.

"Es macht keinen Sinn, diese permanenten Gerüchte jedes Mal zu kommentieren", erklärte Zorc weiter und gestand ein: "Das wird uns sicher noch eine Weile begleiten." In selbe Horn bläst BVB-Coach Peter Bosz: "Bis Ende August wird es immer Sachen geben, wo man über Spieler und Spielerwechsel spricht."

Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke ließ sich am Wochenende hingegen einen Kommentar zum angeblichen Megaangebot entlocken. 100 Millionen Euro seien schlichtweg "zu wenig", so der 58-Jährige.