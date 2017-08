Medien: Bayern will "Diamantenauge" vom BVB

BVB-Superauge Sven Mislintat soll in den Fokus des FC Bayern geraten sein

Oft es sind die unscheinbaren Dinge im Hintergrund, die entscheidend sind. Im Fußball sind es die Kaderplaner, Scouts oder so genannte Technischen Direktoren, die oft die nötige Vorarbeit leisten, bevor die Vereinsführung einen Transfer vollenden kann.

Im Falle des FC Bayern hat Michael Reschke diese Aufgaben in den letzten Jahren übernommen und dabei ungeschliffene Talente wie Joshua Kimmich entdeckt, die kurz darauf zu Top-Stars reiften. Doch die FCB-Spürnase hat den deutschen Meister erst kürzlich in Richtung Stuttgart verlassen und so müssen sich die Münchener nach Ersatz umschauen.

Da liegt es nah, dass der Blick dahin wandert, wo in den letzten Jahre viele junge Profis auftrumpfen konnten: zu Borussia Dortmund. Hier arbeitet Sven Mislintat, der in den letzten Jahren als Chefscout tätig war und zuletzt zum Kaderplaner aufgestiegen ist. Laut "kicker" denkt der Rekordmeister ernsthaft über eine Verpflichtung des 44-Jährigen nach.

Watzke: "Er bleibt beim BVB"

Mislintat wurde aufgrund seines hervorragenden Talent-Scoutings von Sportdirektor Michael Zorc als "Diamantenauge" bezeichnet. Außerdem besitzt er die Fußball-Lehrerlizenz.

Uli Hoeneß bestätigte, dass der FCB die Position des abgewanderten Reschke neu besetzen will, allerdings mit anderer Ausrichtung als zuletzt: "Wir suchen einen Scout, der dann Hasan [Salihamidžić, d. Red] zuarbeitet, keinen technischen Direktor."

Ob die Bayern mit ihrem Werben um Mislintat überhaupt Erfolg haben, steht allerdings auf einem anderen Blatt. BVB-Boss Hans-Joachim Watzke betonte zuletzt: "Sven Mislintat hat einen Vertrag bis 2019, er bleibt beim BVB. Punkt, aus, Ende."