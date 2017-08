War Neymars Mega-Deal schon länger klar?

Dani Alves und Neymar während ihrer gemeinsamen Zeit beim FC Barcelona

Trotz aller Versuche des FC Barcelona, seinen Superstar zu halten, verließ Neymar die Katalanen unlängst für die Weltrekordsumme von 222 Millionen Euro in Richtung Paris. Überraschend kam der Schritt allerdings offenbar nicht für alle.

Neymars Nationalmannschaftskollege Dani Alves, der die Schuhe drei Jahre an der Seite Neymars beim FC Barcelona schnürte, ehe er über Juventus Turin im Sommer 2017 ebenfalls bei PSG anheuerte, erklärte, dass ihm Neymar zum Engagement in der Stadt der Liebe riet. Pikant daran: Alves wechselte bereits Mitte Juli an die Seine.

Zudem soll sich der Außenverteidiger zuvor bereits mit Manchester City auf einen Wechsel verständigt haben, sagte Pep Guardiola und Co. dann jedoch inklusive Entschuldigung ab und heuerte in der "Stadt des Fußballs [Alves bei seiner Vorstellung in Paris, Anm. d. Red.]. Grund für den kurzfristigen Sinneswandel war laut eigener Angabe allerdings nicht das astronomische Gehalt von 255.000 Euro pro Woche, das PSG ihm zahlt, sondern ein Gespräch mit Neymar.

Er habe mit Neymar über die Möglichkeit gesprochen, in Paris zu unterschreiben, so Alves. "Er empfahl mir, hierher zu kommen. Ich sagte, dass ich Juventus verlassen wolle und er dachte bereits darüber nach, hierher [nach Paris, Anm d. Red.] zu kommen", zitiert der "Mirror" Alves weiter.

Mit seinem Landsmann in den eigenen Reihen befindet sich PSG für Alves zudem in einer ausgesprochen guten Position: "Neymars Ankunft ändert die Stellung von PSG sicherlich. Du machst einen gigantischen Schritt, wenn du einen Spieler dieser Klasse in deinem Team hast. Wir werden einen Qualitätssprung machen."