Weisers Kampfansage: "Ich will CL spielen"

Mitchell Weiser sieht sich als Führungsspieler

Es ist zwei Jahre her, da wechselte Mitchell Weiser vom FC Bayern zu Hertha BSC. Sofort avancierte der mittlerweile 23-Jährige zum Stammspieler und möchte es auch gern bleiben. Wie lange der Rechtsverteidiger allerdings noch für die Hauptstädter aufläuft, ist völlig offen.

Weil Weiser in der abgelaufenen Saison aufgrund einer Vielzahl von Verletzungen (Rückenprobleme, Muskelfaserriss) nur wenige Partien bestreiten konnte, habe er sich in letzter Zeit nur mit dem Gesundwerden und "nullkommanull" mit einem Wechsel befasst, gab er gegenüber dem "kicker" zu, im Gegenteil: "Ich kenne meinen Wert hier. Das gibst du nicht einfach auf. Ich habe mich mit der Mannschaft für die Europa League qualifiziert. Und ich habe große Lust darauf, diese Erfahrung mitzunehmen."

In Berlin sei sowohl die mannschaftliche als auch seine eigene Entwicklung noch nicht zu Ende, so der Defensivmann. "Aber ich möchte mich schon irgendwann mit Gegnern wie dem FC Liverpool nicht nur in Testspielen messen, sondern im Wettbewerb. Das ist das Niveau, wo ich die nächsten Jahre hinwill", erklärte Weiser und fügte hinzu: "Ich will mittelfristig mit einem Top-Klub in der Champions League spielen."

Weiser nennt die Ziele des Klubs

Ob dieser "Top-Klub" Hertha BSC ist, ließ der Youngster genauso offen wie seine langfristige Zukunft in der Hauptstadt. "Darüber zu reden, was 2018 sein könnte, ergibt jetzt keinen Sinn. Ich will eine gute Saison spielen", sagte Weiser, der noch einen Vertrag bis 2020 besitzt.

Damit die neue Spielzeit tatsächlich nach Weisers Geschmack ist, müsste Folgendes zusammenkommen: "Wenn wir in der Bundesliga unsere Platzierung vom Vorjahr bestätigen, im Pokal möglichst weit kommen und uns in der Europa League in der Gruppenphase durchsetzen."

"Ich mag es, ausgepfiffen zu werden"

Damit das funktioniert, müsse sich sein Team vor allem im Offensivspiel steigern. "Wir brauchen mehr Ideen und mehr Torgefahr. Mein Ziel ist es grundsätzlich immer, möglichst in jedem Spiel zu treffen oder einen Assist zu liefern. Das wird vermutlich nicht funktionieren, aber das ist mein Anspruch."

Auswärts, wo Hertha in der letzten Saison neun Partien in Folge verlor, will Weiser mit geschwellter Brust vorangehen. "Wir dürfen uns auswärts nicht einschüchtern lassen und uns vielleicht nicht ganz so viele Gedanken machen", sagte der 23-Jährige: "Ich spiele auswärts eigentlich sehr gern. Mich pusht die Atmosphäre. Ich mag es, ausgepfiffen zu werden. Das motiviert mich."