Niederlande prägen "Oranje-Löwinnen-Pfennig"

Besondere Ehre für die Oranje-Europameisterinnen

Zur Erinnerung an den historischen Sieg des Gastgebers bei der Frauenfußball-Europameisterschaft in den Niederlanden hat die Königliche Niederländische Münzerei (Koninklijke Nederlandse Munt) beschlossen, noch in dieser Woche eine Sondermünze mit dem Namen "Oranje-Löwinnen-Pfennig" auszugeben.

Auf der Vorderseite der Münze wird eine Fußballerin sowie der Schriftzug "Oranje-Löwinnen" zu sehen sein. Auf der Rückseite befindet sich das Logo des niederländischen Fußballverbandes KNVB mit dem Schriftzug "Europameister 2017."

Sammler können die Münze ab Mittwoch auf der Website der Münzerei bestellen. Normalerweise stellt die königliche Münzerei die niederländischen Euro-Münzen her.