Badstuber: Unter Ancelotti fehlte das Vertrauen

Holger Badstuber ist körperlich wieder topfit

Das Vertrauen der Verantwortlichen und die Lust am Fußball haben Holger Badstuber zu einem Wechsel zu Bundesliga-Aufsteiger VfB Stuttgart bewegt.

"Ich habe Gespräche vor allem mit dem Trainer und Jan Schindelmeiser [Ex-Sportvorstand, Anm. d. Red.] geführt. Der Trainer ist für mich die entscheidende Person", sagte der 28-Jährige am Montag bei seiner Vorstellung über Stuttgart-Coach Hannes Wolf: "Ich hatte das Gefühl, dass mich der ganze Verein wollte."

Bei Bayern München, wo er außer einem halben Jahr Ausleihe an Schalke 04 15 Jahre unter Vertrag stand, sah der Verteidiger auch wegen Carlo Ancelotti keine Zukunft mehr. "Ich habe bei dem Trainer nicht das Vertrauen gesehen. Ich hätte natürlich schon bei Bayern bleiben können, aber ich habe Bock zu kicken", sagte der ehemalige Nationalspieler.

Der in der Vergangenheit immer wieder verletzungsgeplagte Badstuber ist nach eigenen Angaben aber körperlich fit. "Ich habe Vertrauen in meinen Körper. Ich gehe in jeden Zweikampf, als ob es mein letzter wäre", sagte der Verteidiger. "Ich befinde mich immer noch auf dem Weg, an mein gewünschtes Potenzial heranzukommen. Das geht nicht von heute auf morgen."

Badstuber: Reschke "ein Top-Mann"

VfB-Trainer Hannes Wolf hatte bereits angekündigt, mit dem ehemaligen Nationalspieler erst nach der Länderspielpause Anfang September für die Startelf zu planen.

Dass es beim VfB ein Wiedersehen mit dem ehemaligen Technischen Direktor der Münchner, Michael Reschke, gibt, freut Badstuber: "Er ist ein Top-Mann, sehr professionell und er arbeitet hart. Er kennt das große Ganze." Der deutsche Meister von 2007 hatte Reschke am Samstag als neuen Sportvorstand verpflichtet.