Schalke-Abgänge fix: Tedesco plant ohne Duo

Domenico Tedesco plant ohne ein Duo aus dem aktuellen Kader

100.000 königsblaue Anhänger feierten am Sonntag am "Schalke-Tag", der traditionellen Saisoneröffnung der Knappen, ihre Helden. Coach Domenico Tedesco ließ dabei durchblicken, dass zwei Akteure aus dem aktuellen Kader allerdings wohl bald in anderen Farben kicken.

Beim Kontakt mit der Fan-Masse habe er, so Tedesco, nicht wenige Ratschläge bezüglich weiterer Transferentscheidungen erhalten: "'Hol noch den Spieler, schmeiß' den raus – da waren interessante Sachen dabei." Das Hauptthema sei jedoch gewesen, wer noch gehen solle, so der neue Schalke-Übungsleiter.

Aller guten Ratschläge zum Trotz sind die Würfel allerdings offenbar bereits gefallen. "Ein, zwei Spieler", habe er schon darüber informiert, dass man nicht länger mit ihnen plane, so Tedesco. "Sie [die betroffenen Spieler, Anm. . Red.] sollen die Zeit bekommen, um sich Gedanken zu machen und zu orientieren." Namen nannte der ehemalige Aue-Trainer nicht, kündigte jedoch an, dass es keine Überraschungen geben werde.

Sturm-Duo könnte Schalke verlassen

Nahe liegt daher, dass es sich um das Offensivduo Bernard Tekpetey und Felix Platte handele. "Schade, dass es nicht geklappt hat. Ich warte jetzt ab, wie sich die Dinge entwickeln", zitierte die "Bild" U21-Europameister Platte unlängst, um Tekpetey ranken sich sogar schon konkrete Gerüchte. Der österreichische Bundesligist SCR Altach und der VfL Bochum sollen großes Interesse an einer Verpflichtung des Ghanaers haben. Eine Chance erhält hingegen Fabian Reese: "Er hat es sich verdient. Wir wollen, dass Fabi bleibt".

Weitere Neuzugänge schlossen Tedesco und Manager Christian Heidel zudem nicht aus: Als Schalke 04 müsse man sich "bis zum Schluss alles offen halten", so Heidel. Ein kolportiertes Transferbudget in Höhe von zehn Millionen Euro überraschte Tedesco allerdings. "Das ist mir nicht bekannt, dass noch etwas vorhanden ist. Diese Information wäre mir sicher zugetragen worden."