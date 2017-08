Choupo-Moting unterschreibt in Stoke

Eric-Maxim Choupo-Moting zieht es auf die Insel

Der langjährige Bundesliga-Profi Eric-Maxim Choupo-Moting setzt seine Karriere in der Premier League fort. Der in Hamburg geborene Nationalspieler Kameruns unterzeichnete am Montag einen Dreijahresvertrag bei Stoke City und wird dort Teamkollege von Ex-Nationalspieler Philipp Wollscheid.

Der Vertrag des 28-jährigen Angreifers bei Schalke 04 war Ende Juni nach drei Jahren ausgelaufen. Zuvor hatte Choupo-Moting in der Bundesliga für Mainz 05, den 1. FC Nürnberg und den Hamburger SV gespielt. In 204 Bundesligaspielen erzielte Choupo-Moting insgesamt 45 Tore.