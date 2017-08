Lässt auch Kehrer Schalke zappeln?

Thilo Kehrer kommt beim FC Schalke aus der eigenen Jugend

Max Meyer hat im Sommer bereits ein Vertragsangebot von Schalke 04 abgelehnt. Auch Leon Goretzka wird sich möglicherweise gegen die Knappen entscheiden. Nun kommt offenbar ein dritter Jung-Profi hinzu, womit die Personalsituation für die königsblaue Zukunft nicht einfacher wird.

Siebzehn Bundesligaspiele hat Eigengewächs Thilo Kehrer in seiner noch jungen Karriere bereits absolviert. Vor allem in der Rückrunde der vergangenen Spielzeit war der 20-Jährige in der Defensive fester Bestandteil der Schalker Elf. Verständlich, dass Manager Christian Heidel den bis 2019 gültigen Vertrag in den nächsten Monaten verlängern will.

Doch wie die "Bild" berichtet, hat Kehrer einen neuen Vertrag auf Schalke abgelehnt. Demnach bot der Revierklub einen Dreijahresvertrag mit einem Gehalt von rund einer Million Euro. Bisher verdient Kehrer dem Vernehmen nach knapp 250.000 Euro jährlich.

Kehrt Kehrer Schalke 2018 den Rücken?

Dabei scheint sich ein durchgängiges Problem auf Schalke breit zu machen. Denn die Königsblauen verloren bereits zwei Leistungsträger an andere Klubs, da auslaufende Kontrakte nicht verlängert werden konnten. 2016 zog es Joel Matip zum FC Liverpool. In diesem Sommer kehrte Sead Kolašinac Schalke den Rücken, um sich dem FC Arsenal anzuschließen. Beide wechselten ohne Ablöse auf die Insel. Sportliche Perspektive und deutlich höheres Gehalt sind gute Argumente für die englische Premier League.

Bei der Personalie Thilo Kehrer hat der FC Schalke immerhin noch genügend Zeit, den Youngster mit einem neuen Angebot zum Verbleib zu überzeugen. Sollte es zu keine Einigung kommen, könnte der Bundesligist im kommenden Sommer noch eine Ablöse für den Verteidiger generieren.