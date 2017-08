"Alarmglocken": Effenberg warnt Bayern

Stefan Effenberg hat sich zur Lage beim FC Bayern geäußert

Zwischen 1998 und 2002 spielte Stefan Effenberg für den FC Bayern München und gehörte in dieser Zeit zur legendären Mannschaft, die 2001 die Champions League gewann. Nun spricht der ehemalige Kapitän des deutschen Rekordmeisters über die anstehende Saison und macht sich Sorgen um seinen Ex-Klub.

"Das war eine schlechte Vorbereitung, die Ergebnisse waren schlecht – und sind zum Teil krass ausgefallen. Die Alarmglocken sollten leise angehen, damit der Saisonstart nicht in die Hose geht. Denn dann hast Du natürlich direkt Theater in München", erklärte der 49-Jährige gegenüber "t-online.de".

Doch der 266-fache Bayern-Spieler hat bereits ein Rezept für die aktuellen FCB-Profis: "Du musst die ersten fünf, sechs Gegner weghauen, dann hast du deinen Rhythmus und erstmal Ruhe." Ob das gelingt, steht allerdings auf einem anderen Blatt.

Effenberg jedenfalls macht sich Sorgen und spricht die Schwierigkeiten klar an: "Ein paar Spieler waren noch beim Confed Cup, dazu kommen die Kurz- und Langzeitverletzten, das darf man alles nicht vergessen." Auch die Asienreise, die er "als Spieler nicht gemocht" hätte, sei ein großer Faktor.

"Das macht mir etwas Sorgen"

"Die wirklichen Probleme werden wir erst nach vier, fünf Spieltagen erkennen", vermutete der ehemalige Mittelfeld-Akteur: "Aber 0:4 und 0:3 – ich kann mich nicht dran erinnern, dass Bayern so hohe Niederlagen kassiert hat. Es sind so viele Fragezeichen offen nach dieser Vorbereitung – so viele gab es noch nie beim FC Bayern. Und das macht mir etwas Sorgen."

Gedanken macht sich der 49-Jährige auch um die Zukunft von Bayern-Trainer Carlo Ancelotti. Es sei im Bereich des Möglichen, dass es seine letzten Saison beim FCB wird, so Effenberg: "Ich wünsche ihm das nicht und er ist ja zum Glück auch so erfahren, dass er zumindest mal eine Elf finden wird, die die nächsten Wochen gut bewältigt. Bei der man auch das Gefühl hat, dass sie ein Team ist." Denn genau dieses Miteinander und der unbedingte Wille hätten in der Vorbereitung gefehlt.

Unabhängig von den letzten Wochen schätzt der ehemalige Paderborn-Coach die Chancen auf einen weiteren Champions-League-Gewinn der Bayern als sehr gering ein. "Das ist eine Entwicklung aufgrund der Ablösesummen, die gezahlt werden. Da sind Paris, Barcelona, Real und auch die englischen Klubs mit ihren Möglichkeiten – und spielen die Karten auch aus. Wenn Bayern das nicht auch macht, wird der Abstand immer größer. Und er ist jetzt schon groß", erklärte er.

"Bei Brazzo sollte man kein Fass aufmachen"

Angesprochen darauf, ob Hasan Salihamidžić der richtige Mann für den Posten des Sportdirektors ist, reagierte Effenberg ausweichend. "Er ist mit Demut an die Aufgabe rangegangen, will lernen. Das ist wichtig. Man darf ihn natürlich nicht mit Matthias Sammer vergleichen – schon gar nicht in der Öffentlichkeitsarbeit", sagte der 49-Jährige.

"Die Verantwortlichen werden sich Gedanken gemacht haben. Bei Brazzo sollte man kein Fass aufmachen – und er ist auch nicht entscheidend. Entscheidend ist, was die Spieler auf dem Feld anbieten", fügte Effenberg hinzu, der glaubt, dass Salihamidžić noch die richtige Härte für den Job lernen muss. Ob er selbst die bessere Lösung für den Sportdirektor-Posten gewesen wäre, wollte der ehemalige FCB-Kapitän nicht beantworten: "Weder stelle ich mich ins Schaufenster, noch sage ich da etwas zu."