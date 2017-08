RB-Neuzugang Augustin: PSG ist "Vergangenheit"

Jean-Kévin Augustin ist von Paris Saint-Germain zu RB Leipzig gewechselt

Rund 13 Millionen Euro lies sich Vizemeister RB Leipzig das 20 Jahre alte Sturmtalent Jean-Kévin Augustin kosten. Der ehemalige Angreifer von Paris Saint-Germain freut sich nun auf die Bundesliga. An seine Zeit in Paris denkt er zwar nicht mehr. Vergleiche lassen Augustin dennoch noch nicht los.

"In Paris gibt es mehr Stars und extrem hohe Qualität", befand der Franzose im "Bild"-Interview, nicht aber ohne hervorzuheben, welche Vorzüge RB Leipzig hat: "Alle sind sehr nett. Und das Trainingszentrum ist hier besser als in Paris."

Das sportliche Kapitel in der französischen Metropole sei deshalb endgültig beendet. Auch die Rekord-Verpflichtung von Superstar Neymar ist ihm gleichgültig: "Das ist schön für Paris und die Fans, dass Neymar jetzt da ist. Aber ich bin nach Leipzig gegangen um hier mehr zu spielen. Die Vergangenheit interessiert mich nicht mehr." In Leipzig hat der Rechtsfuß bis 2022 unterschrieben.

Nun will sich der Stürmer schnellstmöglich an die neue Spielweise gewöhnen: "Hier wird schon ein anderes System gespielt. Das kommt mir entgegen. Die wichtigsten Eigenschaften für meine Position habe ich gelernt." Dabei sei auch das Leipziger "Pressing viel extremer als in Paris".

BVB-Star Dembélé hat "von der Bundesliga vorgeschwärmt"

Von einem Wechsel überzeugt hat ihn letztlich die sportliche Perspektive bei den Sachsen. Schließlich möchte er RB-Trainer Ralph Hasenhüttl in den kommenden Wochen "überzeugen", dass er "bereit für die Stammelf" ist. Ein weiterer Grund für seinen Wechsel sind aber auch seine französischen Kollegen in der Bundesliga, die er über die Junioren-Nationalmannschaften Frankreichs bestens kennt.

"Ich habe mit Ousmane Dembélé gesprochen. Und er hat mir von der Bundesliga vorgeschwärmt! Die Fans im Stadion würden von der ersten bis zur letzten Minute singen und Stimmung machen. Das war ein wichtiges Argument." Auch mit BVB-Neuzugang Dan-Axel Zagadou und mit dem Gladbacher Mamadou Doucouré habe sich der Angreifer im Vorfeld ausgetauscht.

Bisher kam Jean-Kévin Augustin allein für die U21-Auswahl der "Équipe Tricolore" zum Einsatz. "Es wäre ein Traum, wenn ich in bald auch für die Nationalmannschaft spielen dürfte", so der 20-Jährige, der weiß: "Das liegt vor allem an mir und meinen Leistungen bei RB."