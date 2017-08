Hrádecký mit Benfica einig? Bobic "unaufgeregt"

Fredi Bobic bleibt bei der Personalie Lukáš Hrádecký gelassen

Bleibt er oder geht er? Lukáš Hrádecký ist bei Eintracht Frankfurt die Personalie des Sommers. Portugiesische Medien berichten nun, dass sich der Finne mit Serienmeister Benfica über einen Wechsel einig ist. Fredi Bobic, Vorstand Sport der SGE, bleibt dennoch gelassen.

Nach Informationen der Sportzeitung "Record" habe Hrádeckýs Vater, der den 27 Jahre alten Nationaltorhüter als Berater vertritt, mit Benfica-Präsident Luís Filipe Vieira die Vertragsdetails geklärt. Allerdings pokern der hessische Bundesligist und Benfica noch um die Ablösesumme, die sich zwischen fünf und acht Millionen Euro belaufen soll.

Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic reagierte derweil gelassen auf die Wechselgerüchte. "Wir beteiligen uns nicht an Spekulationen. Was in den portugiesischen Medien steht, nehmen wir unaufgeregt zur Kenntnis", sagte Bobic.

Auch Trainer Niko Kovač zeigte sich zuletzt optimistisch, den Leistungsträger weiterhin zum Kader zu wissen. "Er bleibt auf jeden Fall noch ein Jahr", so der Kroate Mitte Juli: "Er hat hier aber noch nicht verlängert. Ich wünsche mir, dass er über diese Saison hinaus bleibt."

Hrádecký besitzt bei den Frankfurtern noch einen Vertrag bis 2018. Das Angebot einer Vertragsverlängerung zu deutlich erhöhten Bezügen hatte er abgelehnt.