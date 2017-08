Sechstligist träumt vom Coup gegen Leipzig

Die Sportfreunde Dorfmerkingen freuen sich auf das Spiel gegen RB Leipzig

Am Sonntag empfängt Sechstligist Sportfreunde Dorfmerkingen im DFB-Pokal Vizemeister RB Leipzig. Obwohl die Lage aussichtslos scheint, träumt die ganze Region vom großen Coup.

Torwart Christian Zech beendete seine Flitterwochen rechtzeitig, einige seiner Mitspieler verschoben ihren Urlaub: Wenn am Sonntag (15:30 Uhr) Vizemeister RB Leipzig im DFB-Pokal beim Sechstligisten Sportfreude Dorfmerkingen gastiert, will sich das Spektakel niemand entgehen lassen.

"Die bringen unheimliche Opfer, es ist erstaunlich, was sie leisten", sagt der ehemalige Bundesliga-Profi und Sportfreunde-Trainer Helmut Dietterle über seine Feierabend-Kicker.

Sechsmal in der Woche kommen die Amateure, die in ihren Hauptberufen Studenten, Lehrer oder Informatiker sind, in dem 1000-Einwohner-Dorf zusammen, um sich auf das Highlight ihrer Karriere vorzubereiten. Das sind nicht weniger Trainingstage als bei den Sachsen, aber eben immer nach der Arbeit. Trainiert wird mit den original Bundesliga-Bällen - ein Geschenk von Leipzig.

Shuttle-Busse bereits organisiert

Davon wird es im Spiel wohl keine geben. Der Underdog, der sich noch als Siebtligist mit einem 3:1-Sieg im Finale des Landespokals im Württembergischen Verband gegen die Stuttgarter Kickers für die erste Pokalrunde qualifizierte, ist sich seiner Außenseiterrolle bewusst. "Wir wissen, dass wir eigentlich keine Chance haben, aber die wollen wir nutzen", sagte Co-Trainer Christian Mennicken augenzwinkernd.

Aber nicht nur die Sportfreunde machen sich für die erste Runde des Pokals bereit, das ganze Dorf ist in Aufruhr. Zahlreiche Shuttle-Busse wurden organisiert, um die Fans in die Ausweich-Spielstätte im 20 Kilometer entfernten Aalen zu bringen. Einem provisorisch eingerichteten Fanshop - ein Kabuff am Rande des Trainingsplatzes - rennen die Dorfmerkinger die Türen ein. Jeder will sich ein eigens für das Saisonhighlight angefertigtes Trikot oder den Begegnungsschal sichern.

"Mediales Gewitter" nach Pokal-Klau auf Mallorca

Ohnehin können sich die Sportfreunde in den vergangenen Wochen über fehlende Aufmerksamkeit nicht beklagen. Nicht nur im Vorfeld des Pokalspiels schlugen einige Kamerateams in der Ostalb auf. Nachdem die Dorfmerkinger nach der Pokal-Auslosung im Juni zugaben, dass ihnen ihr Pokal auf Mallorca entwendet worden war, brach ein "mediales Gewitter" über den kleinen Klub herein, wie der Medienkoordinator Martin Schill berichtete. Aber der Pokal kam zurück und seitdem wird die zehn Kilogramm schwere Trophäe nicht mehr aus den Augen gelassen.

Ein zweiter goldener Pokal wird aber wohl nicht dazukommen. "Ich müsste sofort als Trainer aufhören, wenn ich nicht einen kleinen Funken Hoffnung hätte, aber der ist in diesem Fall sehr, sehr klein", sagte Dietterle schmunzelnd: "Ich wünsche mir einfach, dass nach dem Spiel alle zufrieden nach Hause gehen. Die Zuschauer, wir - Leipzig vielleicht nicht unbedingt."