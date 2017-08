Medien: Coutinho-Wechsel eine Frage von Stunden

Daumen hoch? Philippe Coutinho ist beim FC Barcelona im Gespräch

Kein Tag vergeht derzeit ohne eine Meldung zu Liverpool-Star Philippe Coutinho, der beim FC Barcelona ganz oben auf der Wunschliste steht. Obwohl sich Teammanager Jürgen Klopp heftig wehrt, steht ein Transfer spanischen Berichten zufolge kurz bevor.

Wie die spanische Zeitung "Sport" titelt, sei der Transferabschluss nur noch "eine Frage von Stunden". Eine Delegation der Katalanen sei demnach nach Liverpool gereist, um den Deal unter Dach und Fach zu bringen.

Dabei habe Barça bereits die Einwilligung des Mittelfeldspielers erhalten. 90 Millionen Euro soll der Klub an die Reds überweisen. Noch in dieser Woche könnte Coutinho in Barcelona vorgestellt werden, so der Bericht weiter.

Beim FC Liverpool sorgt die Personalie derweil für Zündstoff. Schließlich wird Teammanager Jürgen Klopp seit Wochen nicht müde zu erklären, dass Coutinho "nicht zum Verkauf" steht. Dennoch, so "Sport" weiter, hätten die Klub-Besitzer des FC Liverpool einem Wechsel mittlerweile zugestimmt.

Der Traditionsverein ist seit 2010 in der Hand der US-amerikanischen Sportvermarktungsgruppe Fenway Sports Group.