Reschke beginnt früher - Verteidiger im Anflug?

Michael Reschke nimmt die Arbeit beim VfB früher als geplant auf

Der neue Sportvorstand Michael Reschke tritt seinen Posten beim VfB Stuttgart bereits am Freitag an. Darauf einigte sich der Bundesliga-Aufsteiger mit Reschkes bisherigem Arbeitgeber Bayern München.

Der erste Arbeitstag des 59-Jährigen war ursprünglich für "Ende August" geplant, nun wird Reschke bereits am Samstag mit zum DFB-Pokalspiel nach Cottbus reisen.

"Ich danke den Verantwortlichen des FC Bayern, dass sie meinen Einstieg beim VfB Stuttgart so schnell und reibungslos ermöglicht haben. Dieses Entgegenkommen unterstreicht einmal mehr, wie vertrauensvoll und offen unsere Zusammenarbeit war. Ich freue mich, dass ich jetzt 'richtig' beim VfB einsteigen kann", sagte Reschke.

Reschke war bei den Bayern seit 2014 als "Technischer Direktor" für die Kaderplanung zuständig. In Stuttgart wird er Nachfolger von Jan Schindelmeiser, von dem sich der VfB vergangene Woche getrennt hatte. Reschke erhält in Stuttgart einen Dreijahresvertrag.

Neuer Rechtsverteidiger im Anflug?

Seinen ersten Arbeitsnachweis könnte der neue Sportvorstand schon frühzeitig erbringen. Wie englische Medien berichten, sind die Schwaben. auf Rechtsverteidiger Gethin Jones aufmerksam geworden. Der 21-Jährige steht derzeit beim FC Everton unter Vertrag, hat bei den Toffees aber wohl keine sportliche Zukunft.

Jones war in der vergangenen Rückrunde bereits an den Zweitligisten FC Barnsley verliehen. Für den FC Everton reichte es für den gebürtigen Australier mit walisischer Staatsbürgerschaft bislang lediglich zu einem einzigen Kurzeinsatz in der Europa League.