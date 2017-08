Kostić trainiert und hat Saisonstart im Blick

HSV-Spieler Filip Kostić kann wieder trainieren

Nach seiner Kapselverletzung im Kniegelenk hat Filip Kostić wieder das Training beim Bundesligisten Hamburger SV aufgenommen.

Der 24 Jahre alte Serbe trainierte am Dienstag individuell und soll bis zum Saisonstart in der Bundesliga am 19. August gegen den FC Augsburg wieder fit werden.

Ebenso nahmen Pierre-Michel Lasogga und Albin Ekdal das individuelle Training beim Nordklub auf.