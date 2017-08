Gisdol will "Rang zwischen acht und zwölf"

Markus Gisdol blickt erwartungsfroh der neuen Saison entgegen

Trainer Markus Gisdol vom Hamburger SV hat großen Respekt vor den 17 Konkurrenten in der Bundesliga und zugleich ein zurückhaltendes Saisonziel formuliert.

"Wahrscheinlich wartet die stärkste Liga auf uns, die es jemals in Deutschland gab", sagte der HSV-Coach der "Bild": "Legt man alleine die Tabelle zu Grunde, wäre ein Platz im gesicherten Mittelfeld, ein Rang zwischen acht und zwölf, ein großer Schritt für uns."

Um dieses Ziel zu erreichen, solle das Team "Mentalität und Charakter haben", sagte Gisdol: "Wir wollen ein dynamisches Spiel mit viel Power und Elan entwickeln. Die HSV-Fans haben verdient, dass sie Spieler erleben, die die Raute mit Stolz tragen und sich dieser Verantwortung bewusst sind."

Vor allem, was die nötige Einstellung und das totale Bekenntnis zum Hamburger SV anbelangt, sah Gisdol in dieser Transferperiode die Zeit zum Handeln gekommen: "Wir hatten in dem Segment etwas Nachholbedarf. Der Charakter unserer Spieler steht über allem. Jetzt müssen wir eine gute Mischung finden. Zwischen filigraner Spielweise und der Mentalität. Wir wollen ein dynamisches Spiel mit viel Power und Elan entwickeln."

Santos-Gerüchte "in die Welt gesetzt"

Dabei spielen die neuen Spieler, unter ihnen U21-Europameister Julian Pollersbeck (zuletzt beim 1. FC Kaiserslautern) und der ehemalige Nationalspieler André Hahn (Borussia Mönchengladbach), eine entscheidende Rolle. "Der Kader ist entwicklungsfähig", sagte der 47-jährige Gisdol: "Ich bin sicher, dass er im Laufe der Saison besser sein wird als das, was wir in der letzten Spielzeit vorweisen konnten."

Auf der anderen Seite wird der Brasilianer Douglas Santos bereits seit Wochen als potenzieller Abgang bei den Rothosen gehandelt. Auch hierzu bezog Cheftrainer Gisdol in der "Bild" Stellung: "Kein Spieler ist zu mir gekommen und hat gesagt, er will den Verein verlassen. Ich sehe einen jungen Profi, der jeden Tag super trainiert und sich im Team tadellos verhält. Die Unzufriedenheit gibt es nicht. Die wird in die Welt gesetzt."