​​​​​​​Rummenigge: Ancelotti braucht keine Aufpasser

Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge (l.) hat sich zur Lage beim FC Bayern geäußert

In wenigen Tagen beginnt die neue Saison mit dem DFB-Pokal, eine Woche später startet auch die Bundesliga. Und wie in jedem Jahr hat der FC Bayern München hohe Ansprüche. Jetzt hat sich FCB-Boss Karl-Heinz Rummenigge zum aufgeheizten Transfermarkt, zum Abgang von Kaderplaner Michael Reschke und zur Rolle von Carlo Ancelotti geäußert.

Dass der Trainer des deutschen Rekordmeisters mit dem neuen Sportdirektor Hasan Salihamidžić und Co-Trainer Willy Sagnol zwei ehemalige Bayern-Profis als Aufpasser an die Hand bekommen haben könnte, will Rummenigge nicht gelten lassen.

"Wir haben mit Hermann Gerland und Paul Clement zwei Co-Trainer verloren und mussten diese Stelle nachbesetzen. In allen Gesprächen mit Carlo habe ich ihm einen ehemaligen Spieler, der schon als Trainer Erfahrung gesammelt hat, empfohlen. Willy ist dafür der richtige Mann", erklärte der Bayern-Boss gegenüber "Sport Bild" die Verpflichtung von Sagnol.

Gleiches gelte für Salihamidžić: "Carlo und Hasan sind Partner, sie kommen wunderbar miteinander aus. Zwischen beiden muss ein Verhältnis entstehen wie früher zwischen Uli Hoeneß und dem jeweiligen Trainer." Deswegen steht für Rummenigge fest: "Natürlich hat Carlo Kompetenzen, die keiner infrage stellen wird, wie Taktik oder Aufstellung. Aber Hasan ist mit Fleiß, Ehrgeiz und Willen eine große Hilfe für Carlo."

Rummenigge verrät, wer den neuen Kaderplaner bestimmt

Eine dritte Stelle, für die ein neuer Mann gesucht wird, ist die des Kaderplaners. Nachdem Michael Reschke den Verein vor wenigen Tagen in Richtung VfB Stuttgart verlassen hat, wird nun eine neue Bayern-Spürnase gesucht. Wie der "kicker" am Anfang der Woche berichtete, könnte der Rekordmeister es auf BVB-"Diamantauge" Sven Mislintat abgesehen haben.

Was Namen angeht, hielt Rummenigge sich bedeckt, verriet jedoch: "Wer Nachfolger von Reschke wird, wird Hasan Salihamidžić bestimmen." Der Verein habe gerade einmal seit vergangenem Freitag die definitive Kenntnis, dass Reschke geht: "Deswegen kann und will ich nicht über irgendwelche Namen diskutieren. Aber: Der Transfermarkt ist für dieses Jahr gemacht, wir haben in den nächsten Wochen und Monaten ausreichend Zeit, uns um diese Frage zu kümmern."

Neymar-Megadeal? "Wir wollen das nicht"

Außerdem äußerte sich der Bayern-Boss gegenüber der "Sport Bild" zum 222-Millionen-Euro-Transfer von Neymar und hat eine klare Meinung: "Wir als FC Bayern müssen eine andere Philosophie fahren: Wir wollen das nicht, wir können das auch nicht. Das ist auch in Ordnung so. Das wird auch von der Öffentlichkeit und unseren Fans, so denke ich, für richtig befunden."

Im Gegenteil: Er habe sich im Zuge der Neymar-Verpflichtung einmal die Frage gestellt, was wichtiger wäre: Neymar oder eine Allianz Arena? "Da muss ich klar sagen, dass uns die Allianz Arena lieber und wichtiger ist."

Was die Zukunft angeht, möchte sich der 61-Jährige weiter für eine Gehaltsobergrenze und auch für eine Ausgabendeckelung einsetzen. "Das Ziel muss sein, wieder mehr Rationalität in den Fußball zu bringen." FIFA, UEFA, Spielergewerkschaften und Co. gehörten an einen Tisch, es müssten Regularien gefunden werden, so der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern: "Die Öffentlichkeit versteht das sonst nicht mehr, die Fans verlieren den Bezug."