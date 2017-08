Krawalle und Beleidigungen? Kind wird deutlich

Martin Kind äußerte sich über die problematische Ultra-Szene

Anhänger vom Bundesliga-Rückkehrer Hannover 96 sind in den letzten Tagen mehrfach mit Randale wie beim Testspiel beim FC Burnley sowie Beleidigungen gegen den eigenen Klubboss Martin Kind negativ aufgefallen.

Dieser will sich die Pöbeleien und Ausschreitungen einzelner Gruppierungen nicht länger bieten lassen und hat dabei deutliche Worte gefunden: "Wir werden versuchen, sie auszugrenzen. Die wollen wir eigentlich gar nicht, wir brauchen sie nicht. Das wird unser Ziel sein, daran werden wir arbeiten."

Der Präsident der 96er sprach dabei direkt die Hannoveraner Ultra-Szene an und stellte fest: "Es ist eine Frage der Kultur. Die Ultras behaupten, dass sie für den Fußball der Vergangenheit stehen. Aber es legitimiert sie nicht zu den Dingen, die wir jetzt teilweise in den Bundesliga-Stadien erleben oder was wir aktuell in Burnley erlebt haben. Es gibt Spielregeln."

Gleichzeitig appelliert der Gesellschafter des Vereins, der im kommenden September über die Mehrheit der Anteile am Verein verfügen könnte, auch an die gemäßigte Fan-Szene sowie die langjährigen Mitglieder des Klubs aus der Landeshauptstadt zu mehr Teilnahme an der Vereinspolitik: "Bei unserer letzten Jahreshauptversammlung sind sehr viele aus der Szene gekommen, aber die eigentlichen Mitglieder nicht. Das ist ein Riesenproblem. Wir müssen es schaffen, dass die Mitglieder zu einer Versammlung kommen und ihren Beitrag leisten. Sonst ist die Entwicklung so, dass Leute die Mehrheiten bekommen, die einen Verein in das Ende führen würden. Nur 'Nein' sagen, reicht nicht."

Egal, in welche Richtung sich die Niedersachsen in den kommenden Wochen und Monaten auch entwickeln werden: Dass es bei Hannover 96 unruhig bleiben wird, scheint sicher.