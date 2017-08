"Game over": Mourinho hakt "hungrigen" Bale ab

Gareth Bale (r.) wird nicht zu Manchester United wechseln

United-Teammanager José Mourinho wird bei der Aufstellung von Real Madrid im Supercup ganz genau hingeschaut haben. Denn für den Fall, dass Gareth Bale nicht aufgestellt wird, wollte er mit einem Angebot locken. "Ich werde da sein", so der Portugiese vor dem Spiel. Am Tag nach der 1:2-Niederlage der Red Devils gegen die Königlichen ist das Wechsel-Thema um den Waliser allerdings bereits wieder beendet.

Denn Gareth Bale, der zuletzt mit Wadenproblemen pausieren musste, lief von Beginn an auf und wurde erst nach 74 Spielminuten ausgewechselt. "Es ist offensichtlich, dass der Klub, der Trainer und er selbst an der Situation nichts ändern wollen. Game over, bevor die Sache überhaupt angefangen hat. Jeder weiß, dass er bleiben wird", sagte Mourinho nach der Partie zu "BT Sport" über Bale.

Auch Real-Boss Florentino Pérez hatte unlängst bestätigt, keineswegs an einem Verkauf des Angreifers interessiert zu sein. "Er ist einer der besten der Welt", so der 70-Jährige zuletzt.

Bale in Madrid glücklich: "Wir sind hungrig"

Bale selbst sieht die Situation derweil sehr entspannt. "Ich lese und höre nichts, sondern konzentriere mich nur auf Fußball. Ich genieße es, hier zu spielen", so der 28-Jährige nach dem ersten Titel seiner Mannschaft in dieser Saison: "Wir wollen weiter jedes Spiel gewinnen. Wir sind hungrig."

Super Cup x 3 🏆🏆🏆👌🏼 pic.twitter.com/hbasQtMo7r — Gareth Bale (@GarethBale11) 8. August 2017

Der Waliser wechselte 2013 von Tottenham Hotspur für umgerechnet 101 Millionen Euro zu Real Madrid. Seither bestritt der Rechtsaußen 151 Pflichtspiele für den spanischen Hauptstadtklub. Satte 119 Torbeteiligungen (67 Treffer, 52 Vorlagen) hat er seither gesammelt. Bales Vertrag in Madrid läuft noch bis 2022.