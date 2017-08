Götze und Schürrle zurück im BVB-Training

André Schürrle verpasste Teile der Vorbereitung

Die Weltmeister Mario Götze und André Schürrle sind beim DFB-Pokal-Sieger Borussia Dortmund nach überstandenen Rückenproblemen wieder im Training.

Beide absolvierten am Mittwoch wie Kapitän Marcel Schmelzer (nach Außenbandteilriss) die Einheit am Vormittag. Ihr Einsatz im DFB-Pokal-Erstrundenspiel beim südbadischen Verbandsligisten 1. FC Rielasingen-Arlen am Samstag (15:30 Uhr) in Freiburg ist offen.

Auch der vom FC Barcelona umworbene Flügelstürmer Ousmane Dembélé trainierte plangemäß. Angeblich besteht zwischen dem 20-Jährigen und Barcelona Einigkeit über einen Wechsel, dem der BVB allerdings zustimmen müsste. Zuletzt waren bis zu 150 Millionen Euro Ablöse im Gespräch.