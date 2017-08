Verhandlungen! Mor fehlt auf BVB-Teamfoto

Emre Mor steht endgültig auf dem Absprung bei der Borussia

Damit dürfte wohl alles klar sein! Wie Bundesligist Borussia Dortmund am Mittwochmittag bestätigt hat, befindet sich Youngster Emre Mor in finalen Gesprächen über einen Vereinswechsel.

📷 Emre #Mor fehlt gleich beim Shooting des Mannschaftsfotos. Er ist für finale Verhandlungen über seine Zukunft freigestellt. pic.twitter.com/jzdP2VXknN — Borussia Dortmund (@BVB) 9. August 2017

Der türkische Nationalspieler fehlte aus diesem Grunde auch beim offiziellen Foto-Termin des BVB und somit auf dem Mannschaftsbild für die kommende Saison.

Der 20-jährige Mittelfeldmann wurde in den letzten Tagen immer wieder mit Inter Mailand in Verbindung gebracht. Schon in der letzten Woche berichteten italienische Medien darüber, dass sich Mors Berater bereits mit dem Klub aus der Serie A geeinigt haben. Demnach steht ein Leihgeschäft mit Mor im Raume, welches sich zunächst über zwei Jahre erstrecken könnte. Vertraglich ist der Linksfuß noch bis 2021 an die Schwarz-Gelben gebunden.

Neben Inter wurde auch über das Interesse weiterer europäischer Spitzenteams wie dem FC Liverpool und dem AS Rom spekuliert. In jedem Falle dürfte eine endgültige Entscheidung über die Zukunft des quirligen Mittelfeldspielers unmittelbar bevorstehen.