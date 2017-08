Keïta bald weg? Rangnick bestätigt Klausel

Rangnick hat sich zur Zukunft von Naby Keïta geäußert

Bei RB Leipzig gab es im Sommer kaum ein anderes Thema als die Zukunft der beiden Top-Stars Emil Forsberg und Naby Keïta. Letztgenannter wurde vor allem intensiv vom FC Liverpool umworben. Der Klopp-Klub soll dem deutschen Vizemeister sogar ein Mega-Angebot von 65 Millionen Euro unterbreitet haben.

Doch Ralf Rangnick und Co. blieben hart. Der Sportdirektor erklärte: "Es gibt keine Schmerzgrenze - auch nicht im dreistelligen Bereich". Vielmehr brauche man die Stars der vergangenen Saison, um in Zukunft "im Dreitagesrhythmus Powerfußball" liefern zu können. Ergo: Keïta muss in der Saison 2017/2018 bleiben.

Im kommenden Sommer wird der 22-Jährige allerdings kaum noch zu halten sein. Denn dann besitzt der Guineer eine Ausstiegsklausel, wie Rangnick gegenüber der "Bild" bestätigte: "Nächste Saison ist es so, dass Naby theoretisch die Option hat, zu gehen." Laut dem Bericht könnte Keïta den Klub für eine festgeschriebene Summe von 55 Millionen Euro verlassen.

"Wichtig ist, dass Naby diese Saison noch bei uns spielt"

Der Sportdirektor geht davon aus, dass der Mittelfeldmann seine guten Leistungen bestätigt und auch in der Champions League auftrumpft: "Und dann wird es ganz große Klubs geben, die sich auch für ihn interessieren. Entsprechend schwer wird es dann vermutlich sein, ihn zu halten."

Trotz allem hat Rangnick noch Hoffnungen, dass Keïta sich für eine langfristige Zukunft bei den Roten Bullen entscheidet, weiß aber auch um den Lauf des Fußballgeschäfts. "Wir haben immer gesagt, wenn sich Spieler schneller entwickeln als unser Klub, dann wird es auch mal so sein, dass ein Spieler uns verlässt", erklärte der 59-Jährige: "Wichtig ist, dass Naby diese Saison noch bei uns spielt."