Tuchel kehrt auf Trainerbank zurück

Thomas Tuchel kehrt auf die Trainerbank zurück

Ex-BVB-Coach Coach Thomas Tuchel kehrt auf die Trainerbank zurück.

Der 43-Jährige betreut am 2. September bei seinem ehemaligen Verein FSV Mainz 05 die Mannschaft von Nikolče Noveski bei dessen Abschiedsspiel in der Opel Arena. Das gab Tuchel selbst am Mittwoch auf Twitter bekannt.

Die Westfalen hatten die Zusammenarbeit mit Tuchel Ende Mai trotz des DFB-Pokalsiegs nach monatelangen Querelen beendet und seinen Vertrag nach zwei Jahren vorzeitig aufgelöst. Den FSV hatte er von 2009 bis 2014 betreut, bevor er sich eine einjährige Auszeit nahm.

Ex-Kapitän Noveski ist Rekord-Bundesligaspieler der Mainzer und stand elf Jahre beim FSV Mainz unter Vertrag.