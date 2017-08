BVB: Folgt Lyon-Talent Cornet auf Dembélé?

Maxwell Cornet soll das Interesse des BVB geweckt haben

Spätestens seit Dienstagabend läuft der Poker um BVB-Talent Ousmane Dembélé endgültig auf Hochtouren. Verantwortliche des FC Barcelona sollen in Dortmund weilen, um über einen Transfer des 20-Jährigen zu verhandeln. Als Ablöse geistert eine Summe von bis zu 150 Millionen Euro durch die Medien. Mit einem Teil dieses Mega-Betrags könnte ein potenzieller Dembélé-Nachfolger geködert werden.

Objekt der BVB-Begierde ist laut dem "kicker" Maxwell Cornet von Olympique Lyon. Der 20-Jährige Linksfuß, der in der Offensive auf beiden Flügeln sowie im Sturmzentrum eingesetzt werden kann, bestritt im abgelaufenen Jahr 33 Ligaspiele und acht Europa-League-Einsätze für Lyon. Dabei erzielte er sieben Treffer. Anders als Dembélé mangelt es dem Nationalspieler der Elfenbeinküste, der auch die französische Staatsbürgerschaft besitzt, jedoch an Vorbereiterqualitäten. Lediglich zwei Assists konnte Cornet 2016/2017 in der Ligue 1 verbuchen.

Fehlt Cornet die Wettkampfhärte?

Weiteres Problem: Um Dembélé adäquat zu ersetzen, benötigt der BVB einen Spieler, der nach Möglichkeit sofort in die Bresche springt, Cornet konnte in Lyon jedoch nur selten Erfahrung über die vollen 90 Minuten sammeln. Auch beim 4:0-Erfolg Olympiques gegen RC Straßbourg zum Auftakt der neuen Saison saß Cornet am vergangenen Samstag 79 Minuten auf der Bank. Nach seiner Einwechslung bereitete der ehemalige Juniorennationalspieler Frankreichs aber immerhin das 4:0 vor.

#HereToCreate#NEMEZIZ 👌 @adidasfr A post shared by Cornet Maxwel #27 (@cornetmaxwel) on Jul 28, 2017 at 3:16am PDT

Finanziell sollte der Deal hingegen durchaus stemmbar sein. Laut "L'Équipe" scheiterte der englische Erstligist FC Watford Ende Juli zwar mit einer 12-Millionen-Euro-Offerte, der Preis des Offensivspielers sollte sich allerdings in etwa in diesem Rahmen bewegen. Am Ende liegt es jedoch an Lyon, wo Cornet noch bis Ende Juni 2021 unter Vertrag steht.

... @wizkidayo A post shared by Cornet Maxwel #27 (@cornetmaxwel) on Jun 10, 2017 at 5:11am PDT

Bezweifelt werden darf, dass man in Lyon einen weiteren Top-Abgang zulassen würde - zumal man auf das nötige Kleingeld aktuell kaum angewiesen ist. Goalgetter Alexandre Lacazette verließ OL für über 50 Millionen Euro in Richtung Arsenal, Corentin Tolisso wechselte für über 40 Millionen Euro zum FC Bayern.