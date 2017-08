Ziereis und Steinhart wechseln zu den Löwen

Markus Ziereis wechselt zu den Löwen

Stürmer Markus Ziereis wechselt vom Zweitliga-Aufsteiger Jahn Regensburg zum Regionalligisten 1860 München. Das teilten die Regensburger am Donnerstag mit. Regensburg hatte im Mai durch einen Sieg in der Relegation gegen die Münchner (3:1) den Aufstieg in die 2. Liga perfekt gemacht.

Ziereis spielte die vergangenen beiden Jahre für Jahn, in seiner ersten Spielzeit erzielte er in 31 Partien 19 Tore, wurde Regionalliga-Torschützenkönig und war damit entscheidend am Aufstieg in die 3. Liga beteiligt.

Markus Ziereis wechselt zum @TSV1860. Servus Zier und Danke für 2 Jahre, in denen Du den Jahn bereichert hast! ⚪🔴👏 https://t.co/GpHU4d86Ej pic.twitter.com/ZPtPMVoxto — SSV Jahn Regensburg (@SSVJAHN) 10. August 2017

In der abgelaufenen Saison kam Ziereis aufgrund vieler Verletzungen nur auf zehn Liga-Einsätze und blieb dabei ohne Torerfolg. Ziereis war bereits von 2007 bis 2013 ein Löwe und durchlief ab der U17 die Jugendstationen, ehe er 2012 in die erste Mannschaft aufrückte.

"Ich hatte zwei wunderbare Jahre hier und durfte zweimal mit dem Jahn aufsteigen. Diese Zeit werde ich nie vergessen. Ich danke dem gesamten Umfeld, vor allem auch den Fans, für die großartige Unterstützung und wünsche dem SSV für die Zukunft nur das Beste. Ich werde auf jeden Fall weiter die Daumen drücken", sagte Ziereis.

Zudem sicherten sich die Münchner die Dienste von Verteidiger Philipp Steinhart. Der 25-Jährige kommt vom Drittligist Sportfreunde Lotte und erhält einen Vertrag bis 2019. Er trug bereits von 2004 bis 2014 das Trikot der Löwen.